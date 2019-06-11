МЗС України закликає посилити санкції проти Росії через нові арешти у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Міністерство закордонних справ України закликає посилити політичний, економічний та санкційний тиск на РФ через репресії проти корінного населення Криму під прикриттям “боротьби з тероризмом”. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.
“Закликаємо посилити політичний, економічний та санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму, звільнення незаконно утримуваних громадян України та прискорення деокупації АР Крим та м Севастополь”, — йдеться в заяві.
Нові арешти в окупованому Криму — це реакція Росії на слухання, які відбуваються зараз у Міжнародному Суді ООН і Третейському суді в Гаазі.
“Подібна демонстрація впевненості у власній безкарності та неповаги до міжнародних юрисдикційних органів повинна отримати належну відповідь”, — зазначається у заяві.
Також, зазначається, що Російська Федерація має виконати у повному обсязі резолюції Генеральної Асамблеї ООН “Територіальна цілісність України” від 27 березня 2014 року, “Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь (Україна)” від 19 грудня 2016 року, 19 грудня 2017 року та 22 грудня 2018 року, а також наказ Міжнародного суду ООН щодо запобіжних заходів у рамках позову України проти Російської Федерації стосовно застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
Нагадаємо, вранці 10 червня в анексованому Росією Криму силовики влаштували чергові обшуки у місцевих жителів та затримали вісім кримських татар.