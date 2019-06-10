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В окупованому Криму нові обшуки і затримання

В окупованому Криму нові обшуки і затримання

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. В анексованому Росією Криму вранці у понеділок силовики влаштували чергові обшуки у місцевих жителів, є затримані. Про це повідомляє в Facebook спыльнота "Кримська солідарність", передає УНН.

"Надійшла інформація про те, що відразу за трьома адресами ведуться слідчі заходи: в місті Алушта - у Ельдара Кантемірова, у селі Строганівка Сімферопольського району - у Ескендера Сулейманова (рідний брат Руслана Сулейманова, затриманого 27 березня 2019 року), у селі Кам'янка Сімферопольського району - інформація з'ясовується. Ще за однією адресою також ведуться слідчі заходи: Алуштинський район, село Малий Маяк, вулиця Сонячна, 32 - Месутов Руслан", - йдеться у повідомленні.

Пізніше у спільноті повідомили, що обшук у Ескендера Сулейманова завершений. "Наразі він затриманий, відвезли до відділу УФСБ Росії по "Республіці Крим" та місту Севастополю - місто Сімферополь, бульвар Івана Франка, д. 13. Обшук проводив слідчий Сергій Махнєв, який очолює слідчу групу у справі "другої Сімферопольської групи", який заявив, що справа Сулейманова буде об'єднана зі справою "другої Сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір", - додали у "Кримській солідарності".

У спільноті зазначили, що Ельдара Кантемірова відвезли з міста Алушти в село Зарічне, за місцем прописки, де також наразі проходить обшук.

Також повідомляється, що слідчі заходи відбуваються у селі Ізобільне, Алушта - у будинку Ленура Халілова, голови місцевої релігійної громади.

Також зазначено, що в будинку Різи Омерова, сина Енвера Омерова, затриманого по дорозі в Ростов сьогодні вранці, також ведуться слідчі заходи за адресою місто Білогірськ, вул. Маяковського, 9. Також, як повідомляється, у будинку Енвера Омерова - місто Білогірськ, Шевченка, 45/1. "Відвезли Різу Омерова", - додали у "Кримській солідарності".

Що стосується самого Енвера Омерова, то, як повідомляється, його затримали раніше сьогодні.

"Біля в'їзду на кримський міст сьогодні вночі співробітники ДПС зупинили автомобіль, в якому в Ростов-на-Дону прямували родичі підсудних Сімферопольської групи ХТ, де сьогодні мають відбутися дебати сторін. Після трьох годин утримання без причин, без складання необхідних процесуальних документів затриманий і доставляється до відділу поліції міста Керч батько Фатми Ісмаїлової Енвер Омеров", - цитують у спільноті слова адвоката Маммета Мамбетова.

Повідомляється, що затриманому Енверу Омерову "стало дуже погано, йому викликали швидку". "Медики, які прибули, зробили йому уколи і просили не турбувати його, оскільки у нього дуже високий тиск. Однак співробітники ДПС не дали йому можливості прийти у себе і повезли у відділення поліції", - відзначили в спільноті.

"У діалозі з дочкою Енвера Омерова, Фатмою Ісмаїловою, співробітник ФСБ повідомив про те, що його везуть на вул. Леніна, 8, у місто Керч. Дочка Енвера Омерова, яка прибула у відділення поліції міста Керч, не знайшла там свого батька. Станом на даний момент, вона не знає, де перебуває її батько", - додали у "Кримській солідарності".

Нагадаємо, у березні за добу в окупованому Криму було проведено 29 обшуків у кримських татар.

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