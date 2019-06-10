В оккупированном Крыму новые обыски и задержания

"Поступила информация о том, что сразу по трём адресам ведутся следственные мероприятия: в городе Алушта - у Эльдара Кантемирова, в селе Строгановка Симферопольского района - у Эскендера Сулейманова (родной брат Руслана Сулейманова, задержанного 27 марта 2019 года), в селе Каменка Симферопольского района - информация выясняется. Ещё по одному адресу также ведутся следственные мероприятия: Алуштинский район, село Малый Маяк, улица Солнечная, 32 - Месутов Руслан", - говорится в сообщении.

Позже в сообществе сообщили, что обыск у Эскендера Сулейманова завершён. "На данный момент он задержан, увезли в отдел УФСБ России по "Республике Крым" и городу Севастополю - город Симферополь, бульвар И.Франко, д. 13. Обыск проводил следователь Сергей Махнев, возглавляющий следственную группу по делу "второй Симферопольской группы", заявивший, что дело Сулейманова будет объединено с делом "второй Симферопольской группы Хизб ут-Тахрир", - добавили в "Крымской солидарности".

В сообществе добавили, что Эльдара Кантемирова увезли из города Алушты в село Заречное, по месту прописки, где также на данный момент проходит обыск.

Также сообщается, что следственные мероприятия проходят в селе Изобильное, Алушта - в доме Ленура Халилова, председателя местной религиозной общины.

Также указано, что в доме Ризы Омерова, сына Энвера Омерова, задержанного по дороге в Ростов сегодня утром, на данный момент ведутся следственные мероприятия по адресу город Белогорск, ул. Маяковского, 9. Также, как сообщается, в доме Энвера Омерова - город Белогорск, Шевченко, 45/1. "Увезли Ризу Омерова", - добавили в "Крымской солидарности".

Что касается самого Энвера Омерова, то, как сообщается, его задержали ранее сегодня.

"У въезда на крымский мост сегодня ночью сотрудники ДПС остановили автомобиль, в котором в Ростов-на-Дону направлялись родственники подсудимых Симферопольской группы ХТ, где сегодня должны состояться прения сторон. После трёх часов удержания без причин, без составления необходимых процессуальных документов задержан и доставляется в отдел полиции города Керчь отец Фатмы Исмаиловой Энвер Омеров", - цитируют в сообществе слова адвоката Маммета Мамбетова.

Сообщается, что задержанному Энверу Омерову "стало очень плохо, ему вызвали скорую". "Прибывшие медики сделали ему уколы и просили не беспокоить его, так как у него очень высокое давление. Однако сотрудники ДПС не дали ему возможности прийти в себя и повезли в отделение полиции", - отметили в сообществе.

"В диалоге с дочерью Энвера Омерова, Фатмой Исмаиловой, сотрудник ФСБ сообщил о том, что его везут на ул. Ленина, 8, в город Керчь. Прибывшая в отделение полиции города Керчь дочь Энвера Омерова не нашла там своего отца. По состоянию на данный момент, она не знает, где находится ее отец", - добавили в "Крымской солидарности".

Напомним, в марте за сутки в оккупированном Крыму было проведено 29 обысков у крымских татар.