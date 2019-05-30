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У березні за добу було проведено 29 обшуків у кримських татар – Чубаров

У березні за добу було проведено 29 обшуків у кримських татар – Чубаров

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. У березні за добу в окупованому Криму було проведено 29 обшуків серед кримських татар. Про це заявив під час прес-брифінгу голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає кореспондент УНН.

"Арешти, які відбулися у березні цього року… вони були наймасовіші, рекордно масовими протягом одного такого короткого часу. Тобто за добу вони провели 29 обшуків", - сказав Чубаров.

За його словами, ще рік тому він знав напамя'ть і міг назвати прізвище та ім’я кожного ув’язненого, але за цей рік відбулося занадто багато змін.

Також Чубаров розповів, що їх не встигли заарештувати, як відразу "перекинули" у Ростовську область: Ростов, Шахти та Таганрог.

"Це не тільки тому, що там знаходиться так званий Окружний військовий суд. Тому що за російськими законами тих, кого підозрюють в екстремізмі, тероризмі, судять в спеціальних судах. Це для того, щоб максимально ускладнити становище цих політв’язнів", - зазначив Чубаров.

Оскільки рідні не можуть так часто туди їздити, як, наприклад, до Сімферопольського СІЗО, адвокатам доводиться витрачати багато фінансових ресурсів.

Нагадаємо, 27 березня в анексованому Криму російські силовики влаштували обшуки в будинках кримськотатарських активістів і затримали понад 20 людей, включно з тими, хто прийшов підтримати кримських татар. Тих, хто знімали обшуки, заарештували на 5 діб та оштрафували. До 15 травня ж заарештували затриманих за підозрою у буцімто причетності до забороненої на території Росії і в анексованому нею Криму організації “Хізб ут-Тахрір”.

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