У березні за добу було проведено 29 обшуків у кримських татар – Чубаров

"Арешти, які відбулися у березні цього року… вони були наймасовіші, рекордно масовими протягом одного такого короткого часу. Тобто за добу вони провели 29 обшуків", - сказав Чубаров.

За його словами, ще рік тому він знав напамя'ть і міг назвати прізвище та ім’я кожного ув’язненого, але за цей рік відбулося занадто багато змін.

Також Чубаров розповів, що їх не встигли заарештувати, як відразу "перекинули" у Ростовську область: Ростов, Шахти та Таганрог.

"Це не тільки тому, що там знаходиться так званий Окружний військовий суд. Тому що за російськими законами тих, кого підозрюють в екстремізмі, тероризмі, судять в спеціальних судах. Це для того, щоб максимально ускладнити становище цих політв’язнів", - зазначив Чубаров.

Оскільки рідні не можуть так часто туди їздити, як, наприклад, до Сімферопольського СІЗО, адвокатам доводиться витрачати багато фінансових ресурсів.

Нагадаємо, 27 березня в анексованому Криму російські силовики влаштували обшуки в будинках кримськотатарських активістів і затримали понад 20 людей, включно з тими, хто прийшов підтримати кримських татар. Тих, хто знімали обшуки, заарештували на 5 діб та оштрафували. До 15 травня ж заарештували затриманих за підозрою у буцімто причетності до забороненої на території Росії і в анексованому нею Криму організації “Хізб ут-Тахрір”.