В марте за сутки было проведено 29 обысков у крымских татар - Чубаров
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В марте за сутки в оккупированном Крыму было проведено 29 обысков среди крымских татар. Об этом заявил во время пресс-брифинга председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает корреспондент УНН.
"Аресты, которые состоялись в марте этого года... они были массовыми, рекордно массовыми в течение одного такого короткого времени. То есть за сутки они провели 29 обысков", - сказал Чубаров.
По его словам, еще год назад он по памяти мог назвать фамилию и имя каждого заключенного, но за этот год произошло слишком много изменений.
Также Чубаров рассказал, что их не успели арестовать, как сразу "перебросили" в Ростовскую область: Ростов, Шахты и Таганрог.
"Это не только потому, что там находится так называемый Окружной военный суд. Потому что по российским законам тех, кого подозревают в экстремизме, терроризме, судят в специальных судах. Это для того, чтобы максимально усложнить положение этих политзаключенных", - отметил Чубаров.
Поскольку родные не могут так часто туда ездить, как, например, в Симферопольское СИЗО, адвокатам приходится тратить много финансовых ресурсов.
Напомним, 27 марта в аннексированом Крыму российские силовики устроили обыски в домах крымскотатарских активистов и задержали более 20 человек, включая тех, кто пришел поддержать крымских татар. Тех, кто снимали обыски, арестовали на 5 суток и оштрафовали. До 15 мая же арестовали задержанных по подозрению в якобы причастности к запрещенной на территории России и в аннексированом ней Крыму организации "Хизб ут-Тахрир".