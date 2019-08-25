В российском СИЗО устроили погром в камере фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Сотрудники СИЗО №1 Ростова-на-Дону устроили погром в камере осужденного к 14 годам лишения свободы фигуранта симферопольской "дела Хизб ут-Тахрир" крымского татарина Рустема Исмаилова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook адвоката Маммета Мамбетова.
Он рассказал, что смог встретиться с подзащитным ближе к обеду 21 августа, несмотря на то, что встреча с подзащитным была ранняя.
"Причиной этого явился погром, устроенный в его камере сотрудниками ФСИН. По словам Рустема это уже второй за последние две недели. Так новое руководство СИЗО наводит свои порядки. В камере все верх дном. Все поломано. Что искали - непонятно", - сообщил адвокат.
Также он добавил, что его подзащитный возмущен тем, что происходит, так как это сократило время общения.
Адвокат уточнил, что обсудил с Исмаиловым процесс подготовки к будущему рассмотрения апелляционной жалобы на приговор.
Напомним, жены приговоренных в России к длительным срокам крымских татар посетили их в СИЗО.