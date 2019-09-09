Держприкордонслужба перевіряє інформацію про затримання українців на адмінмежі з Кримом
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Українські прикордонники перевіряють інформацію стосовно затримання двох громадян України на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом. Про це в коментарі УНН повідомив начальник відділу з питань взаємодії з засобами масової інформації Держприкордонслужби України Андрій Демченко.
Так, відповідаючи на питання, чи дійсно було затримано на адмінмежі з Кримом двох українців, Демченко відповів:
"…ми цю інформацію бачили, перевіряємо, аби встановити особи можливо наших громадян, про яких йде мова".
Демченко також зазначив, що Держприкордонслужба не підтримує жодних зв’язків з окупаційною владою чи будь-якими органами, які розташовані в окупованому Криму.
Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що у ФСБ Росії заявили про чергові затримання українців на адмінмежі Криму з Херсонщиною.