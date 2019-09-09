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Держприкордонслужба перевіряє інформацію про затримання українців на адмінмежі з Кримом

Держприкордонслужба перевіряє інформацію про затримання українців на адмінмежі з Кримом

Київ • УНН

 • 9803 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Українські прикордонники перевіряють інформацію стосовно затримання двох громадян України на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом. Про це в коментарі УНН повідомив начальник відділу з питань взаємодії з засобами масової інформації Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

Так, відповідаючи на питання, чи дійсно було затримано на адмінмежі з Кримом двох українців, Демченко відповів:

"…ми цю інформацію бачили, перевіряємо, аби встановити особи можливо наших громадян, про яких йде мова".

Демченко також зазначив, що Держприкордонслужба не підтримує жодних зв’язків з окупаційною владою чи будь-якими органами, які розташовані в окупованому Криму.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що у ФСБ Росії заявили про чергові затримання українців на адмінмежі Криму з Херсонщиною.

Українські Національні Новини

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