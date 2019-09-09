Госпогранслужба проверяет информацию о задержании украинцев на админчерте с Крымом

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 83248 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114343 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106106 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112775 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120811 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148824 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149064 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140522 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 189180 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116765 просмотра

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Актуальное
Госпогранслужба проверяет информацию о задержании украинцев на админчерте с Крымом

Госпогранслужба проверяет информацию о задержании украинцев на админчерте с Крымом

Киев  •  УНН

 • 9803 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Украинские пограничники проверяют информацию о задержании двух граждан Украины на административной черте с временно оккупированным Крымом. Об этом в комментарии УНН сообщил начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Так, отвечая на вопрос, действительно ли был задержан на админчерте с Крымом двух украинцев, Демченко ответил:

"...мы эту информацию видели, проверяем, чтобы установить личности возможно наших граждан, о которых идет речь".

Демченко также отметил, что Госпогранслужба не поддерживает никаких связей с оккупационными властями или любыми органами, которые расположены в оккупированном Крыму.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в ФСБ России заявили об очередных задержаниях украинцев на админчерте Крыма с Херсонской областью.

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