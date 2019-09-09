Госпогранслужба проверяет информацию о задержании украинцев на админчерте с Крымом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Украинские пограничники проверяют информацию о задержании двух граждан Украины на административной черте с временно оккупированным Крымом. Об этом в комментарии УНН сообщил начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
Так, отвечая на вопрос, действительно ли был задержан на админчерте с Крымом двух украинцев, Демченко ответил:
"...мы эту информацию видели, проверяем, чтобы установить личности возможно наших граждан, о которых идет речь".
Демченко также отметил, что Госпогранслужба не поддерживает никаких связей с оккупационными властями или любыми органами, которые расположены в оккупированном Крыму.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в ФСБ России заявили об очередных задержаниях украинцев на админчерте Крыма с Херсонской областью.