У ФСБ окупованого Криму заявили про затримання двох українців на адмінмежі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. У прикордонному управлінні російської ФСБ в анексованому Криму повідомляють про затримання на адмінкордоні півострова з Херсонщиною двох осіб, які “перебувають у федеральному розшуку”. Про це УНН повідомляє з посиланням на Крим.Реалії.
“За інформацією відомства, один із затриманих — житель Хмельницької області, який слідував на півострів через російський пункт пропуску “Джанкой”. У прикордонному управлінні стверджують, що 40-річного українця “з квітня 2019 року оголошено у федеральний розшук за шахрайство у великих розмірах, яке він вчинив на території півострова”, — йдеться в повідомленні.
Також, у відомстві повідомляють про затримання в російському пункті пропуску “Армянськ” на виїзді з півострова кримчанина, який, як зазначається, “перебуває в розшуку з 2016 року за вчинення крадіжки зі значною шкодою”.
Зазначається, що чоловіків передали російській поліції. Проте, імена та прізвища затриманих не публікують, будь-які їхні коментарі відсутні. Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.
Нагадаємо, росіяни незаконно утримували протягом цілого дня громадянина України на адміністративній лінії між тимчасово окупованим Кримом і материковою Україною.