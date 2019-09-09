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У ФСБ окупованого Криму заявили про затримання двох українців на адмінмежі

У ФСБ окупованого Криму заявили про затримання двох українців на адмінмежі

Київ • УНН

 • 8157 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. У прикордонному управлінні російської ФСБ в анексованому Криму повідомляють про затримання на адмінкордоні півострова з Херсонщиною двох осіб, які “перебувають у федеральному розшуку”. Про це УНН повідомляє з посиланням на Крим.Реалії.

“За інформацією відомства, один із затриманих — житель Хмельницької області, який слідував на півострів через російський пункт пропуску “Джанкой”. У прикордонному управлінні стверджують, що 40-річного українця “з квітня 2019 року оголошено у федеральний розшук за шахрайство у великих розмірах, яке він вчинив на території півострова”, — йдеться в повідомленні.

Також, у відомстві повідомляють про затримання в російському пункті пропуску “Армянськ” на виїзді з півострова кримчанина, який, як зазначається, “перебуває в розшуку з 2016 року за вчинення крадіжки зі значною шкодою”.

Зазначається, що чоловіків передали російській поліції. Проте, імена та прізвища затриманих не публікують, будь-які їхні коментарі відсутні. Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

Нагадаємо, росіяни незаконно утримували протягом цілого дня громадянина України на адміністративній лінії між тимчасово окупованим Кримом і материковою Україною.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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