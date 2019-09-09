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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 106629 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119402 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111019 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117233 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123443 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 149979 просмотра

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В ФСБ оккупированного Крыма заявили о задержании двух украинцев на админчерте

В ФСБ оккупированного Крыма заявили о задержании двух украинцев на админчерте

Киев  •  УНН

 • 8157 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В пограничном управлении российской ФСБ в аннексированном Крыму сообщают о задержании на админчерте полуострова с Херсоном двух человек, которые "находятся в федеральном розыске". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Крим.Реалии.

“По информации ведомства, один из задержанных — житель Хмельницкой области, который следовал на остров через российский пункт пропуска “Джанкой”. В пограничном управлении утверждают, что 40-летнего украинца “с апреля 2019 года объявлено в федеральный розыск за мошенничество в крупных размерах, которое он совершил на территории полуострова”, — говорится в сообщении.

Также, в ведомстве сообщают о задержании в российском пункте пропуска “Армянск” на выезде с полуострова крымчанина, который, как отмечается, “находится в розыске с 2016 года за совершение кражи со значительной ущербом”.

Отмечается, что мужчин передали российской полиции. Однако, имена и фамилии задержанных не публикуют, любые их комментарии отсутствуют. Подтверждения этой информации из других источников нет.

Напомним, россияне незаконно удерживали в течение целого дня гражданина Украины на административной линии между временно оккупированным Крымом и материковой Украиной.

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