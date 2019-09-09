В ФСБ оккупированного Крыма заявили о задержании двух украинцев на админчерте
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В пограничном управлении российской ФСБ в аннексированном Крыму сообщают о задержании на админчерте полуострова с Херсоном двух человек, которые "находятся в федеральном розыске". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Крим.Реалии.
“По информации ведомства, один из задержанных — житель Хмельницкой области, который следовал на остров через российский пункт пропуска “Джанкой”. В пограничном управлении утверждают, что 40-летнего украинца “с апреля 2019 года объявлено в федеральный розыск за мошенничество в крупных размерах, которое он совершил на территории полуострова”, — говорится в сообщении.
Также, в ведомстве сообщают о задержании в российском пункте пропуска “Армянск” на выезде с полуострова крымчанина, который, как отмечается, “находится в розыске с 2016 года за совершение кражи со значительной ущербом”.
Отмечается, что мужчин передали российской полиции. Однако, имена и фамилии задержанных не публикуют, любые их комментарии отсутствуют. Подтверждения этой информации из других источников нет.
Напомним, россияне незаконно удерживали в течение целого дня гражданина Украины на административной линии между временно оккупированным Крымом и материковой Украиной.