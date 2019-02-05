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Росіяни незаконно утримували українця на адмінкордоні з Кримом - Чубаров

Росіяни незаконно утримували українця на адмінкордоні з Кримом - Чубаров

Київ • УНН

 • 8673 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Росіяни незаконно утримували протягом цілого дня громадянина України на адміністративній лінії між тимчасово окупованим Кримом і материковою Україною. Про це повідомляє УНН із посиланням на голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, який опублікував відповідну інформацію на своїй сторінці у Facebook.

“Як стало відомо, сьогодні близько 9 ранку на контрольно-пропускному пункті „Чонгар“, що знаходиться на адміністративній лінії між тимчасово окупованим Кримом і материковою частиною України, російські окупанти затримали громадянина України Рашидова Рустема Максудовича, 1993 року народження, який проживає в селищі Новотроїцьке Херсонської області”, — йдеться у повідомленні Чубарова.

“Слід зауважити, що Рашидов Рустем, який вирішив відвідати родину своєї рідної сестри у Бахчисараї, з моменту російської окупації Криму жодного разу не в’їжджав на територію півострова”, — додає голова Меджлісу.

Чубаровим додається, що співробітники ФСБ Росії допитували українця щодо його навчання: “Російські окупанти незаконно утримували громадянина України Рашидова Рустема до пізнього вечора. Співробітники ФСБ Росії піддали затриманого кримського татарина ретельному перехресному допиту. Найбільше окупанти цікавилися роками навчання Рустема Рашидова в Азовському медресе, у якому він навчався ще до російської окупації Криму”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чубаров повідомив, що росіяни склали фальшиві списки ДРГ на території РФ

Протягом дня Рустему вдалося кілька разів коротко переговорити телефоном зі своїми батьками, які були шоковані від події.

“Я зв’язався з батьками Рустема Заремою і Максудом, коли вони вже прибули на КПП „Чонгар“ і разом з українськими прикордонниками очікували розв’язки. Близько 21.40 Зарема повідомила мені, що її син тільки що повернувся на контрольовану українськими прикордонниками територію. У короткій розмові з Рустемом з’ясувалося, що після тривалого виснажливого допиту російські окупанти оголосили йому заборону на в’їзд „на територію Росії“ і наказали повертатися в сторону материкової України”, — додає Чубаров.

Головою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим додається, що “злочин, скоєний російськими окупантами стосовно громадянина України, кримського татарина Рашидова Рустема, буде розслідуватися українськими правоохоронними органами”.

Як повідомляв УНН, у січні 2019 року потік населення до Криму і з нього збільшився на 17%.

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