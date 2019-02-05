У січні потік населення до Криму і з нього збільшився на 17% – МінТОТ

“Протягом січня 2019 року адміністративну межу у Херсонській області в обох напрямках перетнули 140 642 особи та 21 860 транспортних засобів. Порівняно з груднем кількість перетинів цивільного населення збільшилася на 17,4% та транспортних засобів на 2,8 %”, — йдеться у повідомленні прес-центру Міністерства.

КПВВ “Чонгар” в напрямку України перетнуло 31 221 осіб та 6 105 одиниць транспортних засобів, у зворотному напрямку 31 035 осіб та 5 924 одиниць транспортних засобів;

КПВВ “Каланчак” в напрямку України перетнуло 36 389 осіб та 3 632 одиниць транспортних засобів, у зворотному напрямку 34 922 осіб та 3 436 одиниць транспортних засобів;

КПВВ “Чаплинка” в напрямку України перетнуло 3 535 осіб та 1 371 одиниць транспортних засобів; у зворотному напрямку 3 540 осіб та 1 392 одиниць транспортних засобів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: РФ стягує до Криму військову техніку, щоб блокувати до нього доступ — МінТОТ

“Громадяни України, що живуть на тимчасово окупованих територіях, їздять на контрольовану територію для відвідування родин, закупівлі необхідних товарів та послуг, а також оформлення документів”, — додають у прес-службі Міністерства.

Як повідомляв УНН, для участі в голосуванні на президентських виборах в Україні внутрішньо переміщеним особам слід особисто звернутися до органу ведення Реєстру виборців та написати відповідну заяву.