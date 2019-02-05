В январе поток населения в Крым и из него увеличился на 17% - МинВОТ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В января 2019 года пассажиропоток между Крымом и материковой частью Украины увеличился на 17% в сравнении с декабрем 2018 года. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе Министерства временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, передает УНН.
"В течение января 2019 административную границу в Херсонской области в обоих направлениях пересекли 140 642 лица и 21 860 транспортных средств. По сравнению с декабрем количество пересечений гражданского населения увеличилось на 17,4% и транспортных средств на 2,8%", - говорится в сообщении пресс-центра Министерства.
КПВВ "Чонгар" в направлении Украины пересекло 31 221 человек и 6105 единиц транспортных средств, в обратном направлении 31035 человек и 5924 единиц транспортных средств;
КПВВ "Каланчак" в направлении Украины пересекло 36 389 человек и 3632 единиц транспортных средств, в обратном направлении 34922 человек и 3436 единиц транспортных средств;
КПВВ "Чаплинка" в направлении Украины пересекло 3535 человек и 1371 единиц транспортных средств; в обратном направлении 3540 человек и 1392 единиц транспортных средств.
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"Граждане Украины, живущие на временно оккупированных территориях, ездят на контролируемую территорию для посещения семей, закупки необходимых товаров и услуг, а также оформления документов", - добавляют в пресс-службе Министерства.
Как сообщал УНН, для участия в голосовании на президентских выборах в Украине внутренне перемещенным лицам следует лично обратиться в орган ведения Реестра избирателей и написать соответствующее заявление.