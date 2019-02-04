Переселенцям пояснили, як проголосувати на виборах

Згідно з роз’ясненням Міністерства, внутрішньо переміщеним особам для участі у голосуванні потрібно:

"1) особисто звернутися до органу ведення Реєстру виборців для реалізації своїх виборчих прав;

2) написати та подати до органу вмотивовану заяву в якій вказати причину тимчасової зміни місця голосування;

3) особи, виборча адреса яких не міститься на тимчасово окупованих територіях, можуть не додавати до заяви документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця їхнього голосування;

4) орган ведення реєстру зобов’язаний тимчасово змінити місце голосування та видати виборче посвідчення;

5) у випадку призначення повторної процедури голосування, переселенець зобов’язаний знову пройти вищезазначену процедуру", - пояснили у МінТОТ.

Як повідомляв УНН, Центральна виборча комісія ухвалила зміни, згідно з якими внутрішньо переміщені особи можуть голосувати без документів, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця їх голосування.



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Нагадаємо, виборцям на закордонних виборчих дільницях порадили заздалегідь подбати про своє включення до списків.