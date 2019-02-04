Переселенцам объяснили, как проголосовать на выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Для участия в голосовании на президентских выборах в Украине внутренне перемещенным лицам следует лично обратиться в орган ведения Реестра избирателей и написать соответствующее заявление. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, передает УНН.
Согласно разъяснению Министерства, внутренне перемещенным лицам для участия в голосовании нужно:
"1) лично обратиться в орган ведения Реестра избирателей для реализации своих избирательных прав;
2) написать и подать в орган мотивированное заявление, в котором указать причину временного изменения места голосования;
3) лица, избирательный адрес которых находится на временно оккупированных территориях, могут не прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места их голосования;
4) орган ведения реестра обязан временно изменить место голосования и выдать избирательное удостоверение;
5) в случае назначения повторной процедуры голосования, переселенец обязан вновь пройти вышеуказанную процедуру", - пояснили в МинВОТ.
Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия приняла изменения, согласно которым внутренне перемещенные лица могут голосовать без документов, подтверждающих необходимость временного изменения места их голосования.
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Напомним, избирателям на заграничных участков посоветовали заранее позаботиться о своем включении в списки.