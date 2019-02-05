Россияне незаконно удерживали украинца на админгранице с Крымом - Чубаров

"Как стало известно, сегодня около 9 утра на контрольно-пропускном пункте "Чонгар", что находится на административной линии между временно оккупированным Крымом и материковой частью Украины, российские оккупанты задержали гражданина Украины Рашидова Рустема Максудовича, 1993 года рождения, проживающий в поселке Новотроицкое Херсонской области", - говорится в сообщении Чубарова.

"Следует заметить, что Рашидов Рустам, который решил посетить семью своей родной сестры в Бахчисарае, с момента российской оккупации Крыма ни разу не въезжал на территорию полуострова", - добавляет председатель Меджлиса.

Чубаровым добавляется, что сотрудники ФСБ России допрашивали украинца касательно его обучения: "Русские оккупанты незаконно удерживали гражданина Украины Рашидова Рустема до позднего вечера. Сотрудники ФСБ России подвергли задержанного крымского татарина тщательному перекрестному допросу. Больше оккупанты интересовались годами обучения Рустема Рашидова в Азовском медресе, в котором он учился еще до российской оккупации Крыма".

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В течение дня Рустему удалось несколько раз коротко переговорить по телефону со своими родителями, которые были шокированы от произошедшего.

"Я связался с родителями Рустема Заремой и Максудом, когда они уже прибыли на КПП «Чонгар» и вместе с украинскими пограничниками ожидали развязки. Около 21.40 Зарема сообщила мне, что ее сын только что вернулся на контролируемую украинскими пограничниками территорию. В короткой беседе с Рустемом выяснилось, что после длительного изнурительного допроса российские оккупанты объявили ему запрет на въезд «на территорию России» и приказали возвращаться в сторону материковой Украины", - добавляет Чубаров.

Председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров добавляется, что "преступление, совершенное российскими оккупантами в отношении гражданина Украины, крымского татарина Рашидова Рустема, будет расследоваться украинскими правоохранительными органами".

Как сообщал УНН, в января 2019 года поток населения в Крым и из него увеличился на 17%.