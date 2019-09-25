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Один з фігурантів “справи Хізб ут-Тахрір” перебуває в критичному стані — адвокат

Київ • УНН

 • 9904 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Фігурант другої сімферопольської “справи Хізб ут-Тахрір” Джеміль Гафаров перебуває в критичному стані через хронічне захворювання нирок. Як повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Ріфат Яхін, за час утримання в СІЗО № 5 Ростова-на-Дону Гафарова двічі обстежували лікарі, але дійшли висновку, що в нього немає захворювань, які перешкоджають утриманню під вартою, передає УНН.

Один з фігурантів “справи Хізб ут-Тахрір” перебуває в критичному стані — адвокат

“Ще в березні відразу після затримання я подав клопотання про медичний огляд Джеміля Гафарова через хворобу серця і нирок, щоб лікарі його обстежили і дійшли висновку про наявність хвороб, які перешкоджають утримуванню в СІЗО. У червні медобстеження провели, але тільки щодо хвороби серця. Це при тому, що у Гафарова хронічне захворювання нирок четвертого ступеня. В результаті лікарі видали висновок, що у нього немає захворювань, що перешкоджають утриманню під вартою”, — розповів адвокат.

Після цього Яхін подав в суд на керівництво СІЗО через тривалі терміни розгляду клопотання про призначення медогляду і його неякісне проведення.

“Після цього ситуація зрушилася. Суддя зобов’язала їх провести повторне повне медобстеження. Але і воно пройшло погано. У лікарні з Джемілем було дев’ять конвоїрів, деякі з них в бронежилетах з касками, автоматами. Його пристебнули наручниками до ліжка. Нефролог через це боявся до нього підійти. За словами Джеміля, лікар сказала йому: „Можна я не буду до вас підходити, а звідси питатиму?“. Після цього коментарі про об’єктивність обстеження мені здаються зайвими. Очевидно, в ув’язненні знову дійшли висновку, що Гафаров може утримуватися в СІЗО”, — пояснив адвокат.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: П’ятнадцятьох кримських татар етаповано у Крим для впізнання “засекреченим свідком” — правозахисники

На запитання про стані Гафарова адвокат відповів: “У нього ризикова четверта стадія захворювання нирок, звичайно, — це критичний стан здоров’я”.

За словами Яхіна, коли він у вересні відвідував Гафарова в СІЗО, той скаржився, що “у нього опухли ноги і проявилася подагра”. Крім того, за його словами, співробітники ізолятора “вибірково” передають необхідні для лікування чоловіка препарати.

Наразі публічних коментарів представників російських пенітенціарників щодо ситуації з Гафаровим немає.

Співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії 27 березня провели в анексованому Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі активістів громадського об’єднання “Кримська солідарність”. Всього було затримано 24 активісти. Їх підозрюють в участі та організації осередку забороненої в Росії та анексованому нею Криму організації “Хізб ут-Тахрір”. Обвинуваченими у цій справі є 25 кримських татар.

Нагадаємо, за словами правозахисників, на території РФ і в окупованому Криму утримуються ще 86 кримських політв’язнів.

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