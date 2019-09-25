Один из фигурантов “дела Хизб ут-Тахрир” находится в критическом состоянии — адвокат

“Еще в марте сразу после задержания я подал ходатайство о медицинском осмотре Джемиля Гафарова из-за болезни сердца и почек, чтобы врачи его обследовали и пришли к выводу о наличии болезней, препятствующих содержанию в СИЗО. В июне медобследование провели, но только по болезни сердца. Это при том, что у Гафарова хроническое заболевание почек четвертой степени. В результате врачи выдали заключение, что у него нет заболеваний, препятствующих содержанию под стражей”, — рассказал адвокат.

После этого Яхин подал в суд на руководство СИЗО через длительные сроки рассмотрения ходатайства о назначении медосмотра и его некачественное проведение.

“После этого ситуация сдвинулась. Судья обязал их провести повторное полное медобследование. Но и оно прошло плохо. В больницу с Джемилем было девять конвоиров, некоторые из них в бронежилетах с касками, автоматами. Его пристегнули наручниками к кровати. Нефролог поэтому боялся к нему подойти. По словам Джемиля, врач сказала ему: „Можно я не буду к вам подходить, а отсюда спрашивать?“. После этого комментарии об объективности обследования мне кажутся лишними. Очевидно, в заключении снова пришли к выводу, что Гафаров может содержаться в СИЗО”, — пояснил адвокат.

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На вопрос о состоянии Гафарова адвокат ответил: “У него рисковая четвертая стадия заболевания почек, конечно, — это критическое состояние здоровья”.

По словам Яхина, когда он в сентябре посещал Гафарова в СИЗО, то жаловался, что “у него опухли ноги и проявилась подагра”. Кроме того, по его словам, сотрудники изолятора “выборочно” передают необходимые для лечения мужа препараты.

Сейчас публичных комментариев представителей российских пенитенциарникив о ситуации с Гафаровым нет.

Сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в аннексирована Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения “Крымская солидарность”. Всего были задержаны 24 активисты. Их подозревают в участии и организации ячейки запрещенной в России и аннексирована ней Крыму организации “Хизб ут-Тахрир”. Обвиняемыми по этому делу является 25 крымских татар.

Напомним, по словам правозащитников, на территории РФ и в оккупированном Крыму содержатся еще 86 крымских политзаключенных.