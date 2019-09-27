В Крыму суд отказался закрывать уголовное дело в отношении обвиняемого в участии в "Хизб ут-Тахрир"

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 47594 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 97753 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 92845 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 146902 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 196820 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 178718 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 225666 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 203729 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 456324 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 236256 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
4.1м/с
61%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 82809 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

6 апреля, 08:40 • 23179 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

6 апреля, 08:59 • 53518 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

09:28 • 26891 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 51419 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 220185 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 202858 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 288925 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 456324 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 554665 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 146902 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 68911 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 66032 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 71925 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 102260 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Крыму суд отказался закрывать уголовное дело в отношении обвиняемого в участии в "Хизб ут-Тахрир"

Киев • УНН

 • 8569 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя 27 сентября отказался закрывать уголовное дело в отношении фигуранта второй cимферопольскои “дела Хизб ут-Тахрир” Эскендера Сулейманова. Об этом изданию Крим.Реалии рассказал адвокат Рустем Кямил, передает УНН.

В Крыму суд отказался закрывать уголовное дело в отношении обвиняемого в участии в "Хизб ут-Тахрир"

Адвокат просил прекратить уголовное преследование Сулейманова, аргументируя свою позицию тем, что на территории Крыма, согласно международному праву, должны применяться нормы четвертой Женевской конвенции.

“Свою жалобу на возбуждение уголовного дела защита аргументирует так: следователь ФСБ не может применять уголовное законодательство России на территории Крыма, поскольку мировое сообщество считает эту территорию оккупированной. Исходя из этого на территории Крыма нужно применять нормы четвертой Женевской конвенции. Собственно, и сам Эскендер заявил в суде, что требует применения в отношении его нормы этой конвенции”, — рассказал адвокат.

Кямил пояснил, что подача жалоб на возбуждение уголовных дел является “стратегией защиты по делам Хизб ут-Тахрир”. Уточнив, что другие адвокаты будут подавать аналогичные жалобы на своих подзащитных, ссылаясь на нормы международного права.

“В результате будут обжалованы постановления о возбуждении уголовных дел на каждого нашего подзащитного. Логика такова: следствие в принципе не имеет права возбуждать уголовные дела на территории Крыма в рамках российского законодательства”, — добавил адвокат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Один из фигурантов “дела Хизб ут-Тахрир” находится в критическом состоянии — адвокат

Как сообщалось, после обысков 10 июня в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах были задержаны 8 мужчин, в том числе Эскендера Сулейманова — родного брата Руслана Сулейманова, задержанного 27 марта 2019 года.

ФСБ России заявила, что следственные мероприятия прошли в рамках уголовного дела по ст. 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации) и касается религиозной организации “Хизб ут-Тахрир”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пятнадцать крымских татар этапирован в Крым для опознания “засекреченным свидетелем” — правозащитники

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,303.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,748.69