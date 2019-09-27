В Крыму суд отказался закрывать уголовное дело в отношении обвиняемого в участии в "Хизб ут-Тахрир"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя 27 сентября отказался закрывать уголовное дело в отношении фигуранта второй cимферопольскои “дела Хизб ут-Тахрир” Эскендера Сулейманова. Об этом изданию Крим.Реалии рассказал адвокат Рустем Кямил, передает УНН.
Адвокат просил прекратить уголовное преследование Сулейманова, аргументируя свою позицию тем, что на территории Крыма, согласно международному праву, должны применяться нормы четвертой Женевской конвенции.
“Свою жалобу на возбуждение уголовного дела защита аргументирует так: следователь ФСБ не может применять уголовное законодательство России на территории Крыма, поскольку мировое сообщество считает эту территорию оккупированной. Исходя из этого на территории Крыма нужно применять нормы четвертой Женевской конвенции. Собственно, и сам Эскендер заявил в суде, что требует применения в отношении его нормы этой конвенции”, — рассказал адвокат.
Кямил пояснил, что подача жалоб на возбуждение уголовных дел является “стратегией защиты по делам Хизб ут-Тахрир”. Уточнив, что другие адвокаты будут подавать аналогичные жалобы на своих подзащитных, ссылаясь на нормы международного права.
“В результате будут обжалованы постановления о возбуждении уголовных дел на каждого нашего подзащитного. Логика такова: следствие в принципе не имеет права возбуждать уголовные дела на территории Крыма в рамках российского законодательства”, — добавил адвокат.
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Как сообщалось, после обысков 10 июня в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах были задержаны 8 мужчин, в том числе Эскендера Сулейманова — родного брата Руслана Сулейманова, задержанного 27 марта 2019 года.
ФСБ России заявила, что следственные мероприятия прошли в рамках уголовного дела по ст. 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации) и касается религиозной организации “Хизб ут-Тахрир”.
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