Поліція АРК відкрила провадження через обшуки у глави регіонального Меджлісу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. За фактом незаконного проведення обшуку у всіх помешканнях голови Судацького регіонального Меджлісу, кримськотатарського активіста Ільвера Аметова в Судаку, у тимчасово окуповнаому Криму, відкрито кримінальне провадження. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у АР Крим та м. Севастополі, передає УНН.
"За даним фактом слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо проведення обшуку працівниками незаконно створених правоохоронних органів РФ у помешканнях Ільвера Аметова в Судаку на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) КК України, за що передбачена кримінальна відповідальність - до п'яти років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму, у місті Судак, російські силовики сьогодні провели обшуки у будинку голови Судацького регіонального Меджлісу Ільвера Аметова.