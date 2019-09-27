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Полиция АРК открыла производство из-за обысков у главы регионального Меджлиса

Киев • УНН

 • 9198 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. По факту незаконного проведения обыска во всех помещениях председателя Судакского регионального меджлиса, крымскотатарского активиста Ильвера Аметова в Судаке, во временно окуповнаому Крыму, открыто уголовное производство. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в АР Крым и г. Севастополе, передает УНН.

Полиция АРК открыла производство из-за обысков у главы регионального Меджлиса

"По данному факту следственным отделом ГУНП в АР Крым и г. Севастополе внесении сведения в Единый реестр досудебных расследований, о проведении обыска сотрудниками незаконно созданных правоохранительных органов РФ в помещениях Ильвера Аметова в Судаке на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) УК Украины, за что предусмотрена уголовная ответственность - до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Напомним, во временно оккупированном Крыму, в городе Судак, российские силовики сегодня провели обыски в доме председателя Судакского регионального Меджлиса Ильвера Аметова.

Украинские Национальные Новости

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