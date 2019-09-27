Полиция АРК открыла производство из-за обысков у главы регионального Меджлиса
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. По факту незаконного проведения обыска во всех помещениях председателя Судакского регионального меджлиса, крымскотатарского активиста Ильвера Аметова в Судаке, во временно окуповнаому Крыму, открыто уголовное производство. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в АР Крым и г. Севастополе, передает УНН.
"По данному факту следственным отделом ГУНП в АР Крым и г. Севастополе внесении сведения в Единый реестр досудебных расследований, о проведении обыска сотрудниками незаконно созданных правоохранительных органов РФ в помещениях Ильвера Аметова в Судаке на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) УК Украины, за что предусмотрена уголовная ответственность - до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Напомним, во временно оккупированном Крыму, в городе Судак, российские силовики сегодня провели обыски в доме председателя Судакского регионального Меджлиса Ильвера Аметова.