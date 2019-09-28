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За месяц в Крыму возбудили пять уголовных дел за уклонение от службы в российской армии - правозащитники

Киев • УНН

 • 13794 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. В августе этого года в аннексированном Крыму возбудили 5 новых уголовных дел в отношении крымчан за уклонение от службы в Вооруженных силах России. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в мониторинговом осмотре ситуации с правами человека в Крыму, передает УНН.

За месяц в Крыму возбудили пять уголовных дел за уклонение от службы в российской армии - правозащитники

Как сообщается, зафиксировано три уголовных дела в подконтрольном России Нахимовском районном суде Севастополя и две в Советском районном суде.

При этом 6 августа один новый приговор в Советском райсуде вынес судья Игорь Бражник.

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Ранее в Севастополе местного жителя обвинили в уклонении от призыва в армию. Как сообщает “Комсомольская правда”, 20-летний Глеб Щербаков отказался от прохождения военной службы “по политическим мотивам”.

Киев требует от России прекратить призыв в вооруженные силы жителей аннексированного Крыму. Прокуратура АРК просит крымчан обращаться по телефону или по электронной почте в случае получения повесток для прохождения службы в российской армии.

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Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине сообщала, что в 2017 году на военную службу в вооруженные силы России призвали не менее 4800 жителей Крыма. По данным временного поверенного в делах США при ОБСЕ Гарри Камиана, в 2018 году в армию призвали 5600 крымчан.

По данным Крымской правозащитной группы, всего с начала аннексии Крыма Россия призвала в свою армию около 15 тыс. крымчан.

На конец августа Крымская правозащитная группа зафиксировала 73 уголовных дела за уклонение от службы в Вооруженных силах России. В 67 из них уже вынесены приговоры, еще 6 находятся в стадии рассмотрения.

Напомним, в оккупированном Крыму пришли с обысками к главе регионального Меджлиса.

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