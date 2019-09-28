За месяц в Крыму возбудили пять уголовных дел за уклонение от службы в российской армии - правозащитники

КИЕВ. 28 сентября. УНН. В августе этого года в аннексированном Крыму возбудили 5 новых уголовных дел в отношении крымчан за уклонение от службы в Вооруженных силах России. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в мониторинговом осмотре ситуации с правами человека в Крыму, передает УНН.