ООС: боевики 23 раза обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. 28 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия: минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:
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- трижды неподалеку от Марьинки — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- по два раза вблизи Лебединского и Павлополя — из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
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- дважды неподалеку от Водяного — из гранатометов различных систем;
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- неподалеку от Новотроицкого — из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
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- вблизи Новогнатовки — из стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил:
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- шесть раз вблизи Новолуганского — из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- дважды неподалеку Новгородского — из миномета 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- вблизи Троицкого — из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
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- неподалеку от Новотошковского — из минометов калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;
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- вблизи станции Кондрашевская — из миномета калибра 82 мм;
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- неподалеку от Луганского — из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
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За минувшие сутки потери в результате обстрелов с нашей стороны не было.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил:
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- неподалеку от Новотроицкого — с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
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- вблизи Павлополя — из стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:
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- вблизи Майского — из миномета калибра 82 мм, а также из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
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В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов с нашей стороны не было.