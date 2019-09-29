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ООС: боевики 23 раза обстреляли украинские позиции

Киев • УНН

 • 9959 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. 28 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия: минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

ООС: боевики 23 раза обстреляли украинские позиции

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • трижды неподалеку от Марьинки — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • по два раза вблизи Лебединского и Павлополя — из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • дважды неподалеку от Водяного — из гранатометов различных систем;
  • неподалеку от Новотроицкого — из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
  • вблизи Новогнатовки — из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • шесть раз вблизи Новолуганского — из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • дважды неподалеку Новгородского — из миномета 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • вблизи Троицкого — из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
  • неподалеку от Новотошковского — из минометов калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;
  • вблизи станции Кондрашевская — из миномета калибра 82 мм;
  • неподалеку от Луганского — из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За минувшие сутки потери в результате обстрелов с нашей стороны не было.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил:

  • неподалеку от Новотроицкого — с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
  • вблизи Павлополя — из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:

  • вблизи Майского — из миномета калибра 82 мм, а также из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов с нашей стороны не было.

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