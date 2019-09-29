В Днепре умер раненый украинский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Днепре умер боец батальона "Донбасс" Владимир Аджавенко, получивший пулевое ранение в голову. Об этом на своей странице в Facebook сообщил боец "Донбасса" Николай Ворошнов, передает УНН.
По словам побратима, медики несколько недель боролись за жизнь военного в областной клинической больнице имени Мечникова.
"Аджа. Покойся, брат. Несколько недель он боролся за свою жизнь после пулевого ранения в голову, но так и не выиграл этот бой со смертью", - написал Ворошнов.
Эту информацию подтвердил и координатор группы "Информационный сопротивление-Юг" Сергей Братчук.
"28 сентября в областной клинической больнице имени Мечникова (Днепр) умер Владимир Аджавенко (позывной Аджа, 56 ОМБр), который 11 сентября в районе поселка Пески Донецкой области получи сверхтяжелое сквозное пулевое ранение головы от снайпера российских оккупантов. Вечная слава и память!" - написал Братчук.
Напомним, 28 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня.