После жестокого избиения в Запорожье умер боец полка "Азов"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Боец полка "Азов" Олег Черевко умер в реанимации после жестокого избиения в Запорожье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт "Азова".
"Утром 27 июня в реанимации больницы Запорожья от тяжелых травм, полученных после жестокого избиения умер солдат полка "Азов" Олег Черевко с позывным "Смерть". Олег служил в рядах зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона полка, имел звание старшего солдата. Ему было 29 лет. Родом Олег из Запорожья", - говорится в сообщении.
Сообщается, что вечером 21 июля в родном городе, куда он прибыл на несколько дней в служебную командировку, его постигла трагедия.
"В ожидании жены под магазином, азовец не смог стерпеть нахальное поведение незнакомого мужчины, который приставал к прохожим девушкам. Наш собрат сделал ему замечание, за что получил удар в голову, результатом которого стала тяжелая черепно-мозговая травма, а именно - перелом основания черепа. Трое суток врачи боролись за жизнь азовца, и, к сожалению, вывести его из комы так и не удалось", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что в "Азов" Олег Черевко пришел в начале 2018 года. До этого служил в рядах различных подразделений Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины.
Напомним, в Днепре умер боец батальона "Донбасс" Владимир Аджавенко, получивший пулевое ранение в голову.