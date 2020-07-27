По подозрению в убийстве солдата задержали сержанта разведроты
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В Ровенской области по подозрению в убийстве солдата задержали сержанта разведывательной роты. Об этом УНН сообщили правоохранители.
В реанимационное отделение Дубенской центральной больницы вчера, 26 июля, был доставлен военный, который проходил службу по контракту водителем в разведроте военной части, которая дислоцируется в городе Дубно. У солдата (1982 года рождения) были многочисленные травмы туловища и головы, от которых он впоследствии скончался.
По подозрению в совершении преступления задержан сержант (1990 года рождения), который проходит службу по контракту в этой разведывательной роте по контракту.
Обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются.
Напомним, после жестокого избиения в Запорожье в реанимации умер боец полка "Азов".