Пошел спать в БМП и умер: правоохранители расследуют загадочную смерть военного
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В Волновахском районе Донецкой области умер военный. Об этом УНН сообщили правоохранители.
Предварительно установлено, что военнослужащий 1979 года рождения пошел спать в БМП. Происходило все рядом с позициями украинских военных около села Старогнатовка.
На следующий день военные, не увидев сослуживца, обнаружили его труп в боевой машине.
На теле умершего не обнаружено признаков насильственной смерти. Однако правоохранители проводят проверку.
Как сообщал УНН, в Ровенской области по подозрению в убийстве солдата задержали сержанта разведывательной роты.
Также напомним, что после жестокого избиения в Запорожье в реанимации умер боец полка "Азов".