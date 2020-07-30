С начала недели умерло трое военных - ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. С начала недели в результате резкого ухудшения состояния здоровья умерло трое военнослужащих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Операции объединенных сил.
"Командование объединенных сил с прискорбием сообщает, что с начала недели мы потеряли трех преданных патриотов и мужественных защитников Украины, умерших вследствие резкого ухудшения состояния здоровья. 28 июля перестало биться сердце солдата Артура Бахнара, 29 июля оборвалась жизнь солдата Сергея Вергуна. А сегодня Украина потеряла еще одного защитника - старшего сержанта Владимира Перекрестова", - говорится в сообщении.
Указано, что по поводу тяжелой утраты они выражают искренние и глубокие соболезнования родным и близким, вечная память героям.
Напомним, правоохранители расследуют загадочную смерть военного, который пошел спать в БМП и умер.