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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 114152 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118875 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117714 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102891 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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С начала недели умерло трое военных - ООС

С начала недели умерло трое военных - ООС

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 июля. УНН. С начала недели в результате резкого ухудшения состояния здоровья умерло трое военнослужащих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Операции объединенных сил.

"Командование объединенных сил с прискорбием сообщает, что с начала недели мы потеряли трех преданных патриотов и мужественных защитников Украины, умерших вследствие резкого ухудшения состояния здоровья. 28 июля перестало биться сердце солдата Артура Бахнара, 29 июля оборвалась жизнь солдата Сергея Вергуна. А сегодня Украина потеряла еще одного защитника - старшего сержанта Владимира Перекрестова", - говорится в сообщении.

Указано, что по поводу тяжелой утраты они выражают искренние и глубокие соболезнования родным и близким, вечная память героям.

Напомним, правоохранители расследуют загадочную смерть военного, который пошел спать в БМП и умер.

Украинские Национальные Новости

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