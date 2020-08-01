Глава СВР назвал главные угрозы для Украины

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 17368 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100602 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105488 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131904 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110071 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130443 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101911 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102547 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104389 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102041 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Глава СВР назвал главные угрозы для Украины

Глава СВР назвал главные угрозы для Украины

Киев  •  УНН

 • 48783 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Главными угрозами для Украины являются "гибридная война", вооруженный конфликт и агрессивная политика России. Такое мнение высказал глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, передает УНН со ссылкой на Zn.ua.

"Гибридная война", вооруженный конфликт, агрессивная политика России в отношении внутренних социально-экономических и политических процессов в Украине, попытки кремлевской власти подорвать основы поддержки нашего государства на международном уровне - это главные угрозы для Украины, по оценкам Службы внешней разведки", - написал Кондратюк.

По его словам, российский политический режим, применяя многомерность гибридных форм и методов, пытается достичь преимуществ в военной, политической, экономической, информационной и кибер сферах, будоражит общественные конфликты на почве языка и религии.

"Стратегические цели политического режима России, несмотря на любые косметические заявления московских властей, остаются неизменными: это возвращение Украины в зону своего полного влияния, ликвидация ее национальной идентичности и независимости, установление внешнего контроля над процессами, происходящими в нашей стране, прекращение существования Украины как суверенного государства", - написал он.

Напомним, командование оперативной группировки российских оккупационных войск проводит ротацию своих подразделений вблизи линии соприкосновения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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