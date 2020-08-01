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19 березня, 18:42 • 40975 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 88181 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 94458 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 114126 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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19 березня, 08:45 • 120696 перегляди

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Бойовики продовжують блокувати в’їзд СММ ОБСЄ на непідконтрольну територію – ООС

Бойовики продовжують блокувати в’їзд СММ ОБСЄ на непідконтрольну територію – ООС

Київ • УНН

 • 13330 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Бойовики продовжують блокувати в'їзд СММ ОБСЄ на непідконтрольну уряду України територію. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу штабу ООС.

"Представники російсько-окупаційних військ продовжують блокувати в'їзд СММ ОБСЄ на непідконтрольну уряду України територію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з метою недопущення коронавірусної інфекції з непідконтрольної території Луганщини, пропуск осіб через лінію розмежування ще є обмеженим, з 07:00 до 18:00. З середини липня прикордонники фіксують збільшення пасажиропотоку на 15%.

“На сьогоднішній момент окупанти не всіх громадян пропускають на непідконтрольну територію України. Вони це мотивують відсутністю прописки на непідконтрольній частині Луганщині”, - додали у повідомленні.

Нагадаємо, на КПВВ у Донецькій і Луганській областях восени планують побудувати сервісні центри для отримання максимальної кількості послуг громадянами, зокрема, там має діяти програма "Доступні ліки".

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