Бойовики продовжують блокувати в’їзд СММ ОБСЄ на непідконтрольну територію – ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Бойовики продовжують блокувати в'їзд СММ ОБСЄ на непідконтрольну уряду України територію. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу штабу ООС.
"Представники російсько-окупаційних військ продовжують блокувати в'їзд СММ ОБСЄ на непідконтрольну уряду України територію", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з метою недопущення коронавірусної інфекції з непідконтрольної території Луганщини, пропуск осіб через лінію розмежування ще є обмеженим, з 07:00 до 18:00. З середини липня прикордонники фіксують збільшення пасажиропотоку на 15%.
“На сьогоднішній момент окупанти не всіх громадян пропускають на непідконтрольну територію України. Вони це мотивують відсутністю прописки на непідконтрольній частині Луганщині”, - додали у повідомленні.
Нагадаємо, на КПВВ у Донецькій і Луганській областях восени планують побудувати сервісні центри для отримання максимальної кількості послуг громадянами, зокрема, там має діяти програма "Доступні ліки".