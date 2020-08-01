Бойовики продовжують блокувати в’їзд СММ ОБСЄ на непідконтрольну територію – ООС

"Представники російсько-окупаційних військ продовжують блокувати в'їзд СММ ОБСЄ на непідконтрольну уряду України територію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з метою недопущення коронавірусної інфекції з непідконтрольної території Луганщини, пропуск осіб через лінію розмежування ще є обмеженим, з 07:00 до 18:00. З середини липня прикордонники фіксують збільшення пасажиропотоку на 15%.

“На сьогоднішній момент окупанти не всіх громадян пропускають на непідконтрольну територію України. Вони це мотивують відсутністю прописки на непідконтрольній частині Луганщині”, - додали у повідомленні.

Нагадаємо, на КПВВ у Донецькій і Луганській областях восени планують побудувати сервісні центри для отримання максимальної кількості послуг громадянами, зокрема, там має діяти програма "Доступні ліки".