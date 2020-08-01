У розвідці повідомили про втрати бойовиків за липень на Донбасі

"Наша розвідка повідомляє, що за кожне втрачене життя українського воїна окупанти несуть заслужене покарання. Так, тільки у період з 1 по 26 липня ворог поніс безповоротні втрати, які склали 61 особу (46 з яких бойові) і 54 поранених та травмованих (40 з яких бойові). Окрім цього наші воїни знищили 12 одиниць ворожого озброєння та військової техніки", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що з настанням повного і всеосяжного режиму припинення вогню ворог поніс втрати померлими – 3 особи і травмованими – 4. Це сталося внаслідок необережного поводження зі зброєю, вживання алкоголю та наркотичних речовин, спроб самогубства тощо.

Нагадаємо, 31 липня збройними формуваннями Російської Федерації 4 рази порушено проголошений режим припинення вогню.