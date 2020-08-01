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19 березня, 18:42 • 49769 перегляди

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ООС: бойовики чотири рази порушили "режим тиші"

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. 31 липня збройними формуваннями Російської Федерації 4 рази порушено проголошений режим припинення вогню. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням. Про це повідомили у ранковому зведенні штабу ООС, передає УНН.

"Ворожі провокації з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї відмічено у районі населених пунктів Водяне, Південне та Луганське. Поодинокі неприцільні обстріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

“Від початку поточної доби на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано”, додається у повідомленні штабу.

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“Наші громадяни можуть бути впевненими у тому, що Збройні Сили України — це надійний щит, який захищає кожного з нас... минулої доби військові медики одного із мобільних госпіталів зі складу Об’єднаних сил провели огляд цивільного населення прифронтового села Троїцьке на Луганщині. Терапевтом, хірургом та кардіологом оглянуто місцевих людей та надано рекомендації з лікування виявлених захворювань”, — повідомили у штабі.

Нагадаємо, відсьогодні змінились умови перетину КПВВ на Донбасі для іноземців.

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