ООС: боевики четыре раза нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. 31 июля вооруженными формированиями Российской Федерации 4 раза нарушен провозглашенный режим прекращения огня. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по назначению. Об этом сообщили в утренней сводке штаба ООС, передает УНН.
“Враждебные провокации с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия отмечены в районе населенных пунктов Водяное, Южное и Луганское. Одиночные неприцельные обстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
“С начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано”, добавляется в сообщении штаба.
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“Наши граждане могут быть уверенными в том, что Вооруженные Силы Украины — это надежный щит, который защищает каждого из нас ... за прошедшие сутки военные медики одного из мобильных госпиталей из состава Объединенных сил провели обзор гражданского населения прифронтового села Троицкое Луганской области. Терапевтом, хирургом и кардиологом осмотрено местное население и даны рекомендации по лечению выявленных заболеваний”, — сообщили в штабе.
Напомним, с сегодняшнего дня изменились условия пересечения КПВВ на Донбассе для иностранцев.