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Резніков розповів, чи чекає компромісів від Росії в Мінську

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Україна чекає від Росії нормального обговорення, діалогу щодо ситуації на сході України. Про це у п'ятницю журналістам сказав віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, відповідаючи на запитання УНН.

"Я не чекаю від Росії компромісів - я чекаю хоча б нормального обговорення, діалогу, і розумного підходу. Тоді компроміси народжуються. Якщо сторони налаштовані ... не треба нам "генерувати" компроміси, вони їх вже "згенерувати" раніше, ми "згенерувати" самі компроміси. Головне, щоб нас підтримали французькі і німецькі партнери, і росіяни з цим погодилися. Тоді воно приречене на успіх", - сказав віце-прем'єр.

Відзначимо, раніше новий глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук розповів УНН, що компроміси, на які може піти Україна заради досягнення миру на Донбасі, стосуються особливостей місцевого самоврядування, також можна запропонувати для Донецької та Луганської областей вільну економічну зону.

Коментуючи його слова, віце-прем'єр зазначив, що "Леонід Макарович (Кравчук - ред.) - мудра людина".

"Я вважаю, що ми точно співзвучно з ним оцінюємо Мінські угоди, хоча ми з ним їх ще не обговорювали, в понеділок будемо це обговорювати. Він бачить так само, що Мінські угоди, очевидно, будуть проситися бути модернізованими. Шукати компроміси треба? Треба. Закінчувати війну треба? Треба. Росіянам треба теж зберігаючи обличчя на це дивитися. Будемо дивитися", - сказав він.

Як повідомляв УНН, напередодні перший президент України Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в ТКГ. Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів його до складу делегації України для участі в ТКГ, визначивши його головою делегації, а також вивів з ТКГ другого президента Леоніда Кучму.

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