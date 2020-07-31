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Резников рассказал, ждет ли компромиссов от России в Минске

Резников рассказал, ждет ли компромиссов от России в Минске

Киев  •  УНН

 • 10920 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Украина ждет от России нормального обсуждения, диалога относительно ситуации на востоке Украины. Об этом в пятницу журналистам сказал вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, отвечая на вопрос УНН.

“Я не жду от России компромиссов — я жду хотя бы нормального обсуждения, диалога, и разумного подхода. Тогда компромиссы рождаются. Если стороны настроены... не надо нам „генерить“ компромиссы, они их уже „сгенерили“ ранее, мы „сгенерим“ сами компромиссы. Главное чтоб нас поддержали французские и немецкие партнеры, и россияне с этим согласились. Тогда оно обречено на успех”, — сказал вице-премьер.

Отметим, ранее новый глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал УНН, что компромиссы, на которые может пойти Украина ради достижения мира на Донбассе, касаются особенностей местного самоуправления, также можно предложить для Донецкой и Луганской областей свободную экономическую зону.

Комментируя его слова, вице-премьер отметил, что “Леонид Макарович (Кравчук — ред.) — мудрый человек”.

“Я считаю, что мы точно созвучно с ним оцениваем Минские соглашения, хотя мы с ним их еще не обсуждали, в понедельник будем это обсуждать. Он видит так же, что Минские соглашения, очевидно, будут проситься быть модернизированными. Искать компромиссы надо? Надо. Заканчивать войну надо? Надо. Россиянам надо тоже сохраняя лицо на это смотреть. Будем смотреть”, — сказал он.

Как сообщал УНН, накануне первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ. Президент Владимир Зеленский своим указом ввел его в состав делегации Украины для участия в ТКГ, определив его главой делегации, а также вывел из ТКГ второго президента Леонида Кучму.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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