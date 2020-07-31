Відзавтра змінюються умови перетину КПВВ на Донбасі для іноземців

"Відповідно до постанови Кабміну від 22 липня 2020 року № 641 з 1 серпня, на період дії карантину, у Донецькій та Луганській областях забороняється перетин лінії розмежування на контрольних пунктах в’їзду-виїзду іноземцями та особами без громадянства без наявного полісу (свідоцтва, сертифікату) страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України чи договірні відносини із страховою компанією – партнером на території України, та покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, та діє на строк перебування в Україні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив проект постанови, якою продовжив з 1 по 31 серпня 2020 року карантин по всій території України. Регіони будуть ділитися на "зелені", "жовті", "помаранчеві" та "червоні" зони.