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Уряд продовжив карантин в Україні до 31 серпня

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив проект постанови, якою продовжив з 1 по 31 серпня 2020 року карантин по всій території України. Регіони будуть ділитися на "зелені", "жовті", "помаранчеві" та "червоні" зони. Про це розповів на засіданні уряду міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“Це нова постанова, застосування її пропонується з 1 серпня до 31 серпня 2020 року. Вона буде регламентувати встановлення карантину на території країни. В чому відмінність – в залежності від епідеміологічної ситуації в регіоні або окремих адміністративно-територіальних одиницях районів встановлюється зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19”, - сказав Степанов.

За його словами, рівень буде визначатися автоматизованим програмним забезпеченням на базі зібраних даних.

Так, в областях, які перебувають в "зеленій" зоні, діятимуть такі обмеження:

  • у громадських будівлях маска або респіратор;
  • проведення масових заходів не більше ніж 1 особа на 5 кв. м;
  • проведення заходів в театрах або кінотеатрах з заповненістю на 50%;
  • перевезення пасажирів лише у межах сидячих місць.

“Якщо починають змінюватися індикатори п’ять днів поспіль, то відразу ми починаємо переходити в жовтий або помаранчевий або червоний”, - додав Степанов.

За його словами, у районах, які перебуватимуть у "зеленій" зоні, дозволено відкривати санаторні заклади, але з дотриманням певних правил, які надасть МОЗ.

Як повідомляв УНН раніше, міністр охорони здоров'я Максим Степанов на нараді у Президента Володимира Зеленського повідомив, що сьогодні Кабінет міністрів розгляне постанову, у якій визначені нові норми проведення карантину - їх гармонізують з європейськими.

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