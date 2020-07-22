Як у ЄС: Степанов анонсував нові критерії для карантину в Україні

"Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що сьогодні Кабінет міністрів розгляне постанову, у якій визначені нові норми проведення карантину. Зокрема, норми карантину, які встановлені в Україні, гармонізуються з європейськими, також змінюються підходи до показників захворюваності. Так, рахуватимуть не за кількістю хворих, а за динамікою захворюваності, як це робиться в країнах Європейського Союзу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні уряду планують продовжити адаптивний карантин в Україні до 31 серпня.