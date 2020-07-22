Кабмін планує продовжити адаптивний карантин до кінця літа
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. На сьогоднішньому засіданні уряду планують продовжити адаптивний карантин в Україні до 31 серпня, адже такий підхід дозволяє контролювати рівень захворюваності. Про це заявив на засіданні уряду Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“На порядку денному планується продовження адаптивного карантину в Україні до 31 серпня. Ми всі бачимо, що такий формат і підхід до карантинних заходів дає свої результати і дозволяє нам контролювати рівень захворюваності в Україні”, - сказав Шмигаль.
За його словами, це дозволить удосконалити принципи адаптивного карантину. Він сподівається, що це дозволить зменшити навантаження на лікарні і на лікарів.
Нагадаємо, в Україні на 8:35 22 липня зафіксовано вже майже 61 тисяча випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків значно зросла проти попередньої доби - до понад 800.