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19 березня, 18:42 • 96667 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 136321 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 115357 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 129754 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 134296 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 124067 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125423 перегляди

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18 березня, 19:01 • 124296 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Кабмін планує продовжити адаптивний карантин до кінця літа

Кабмін планує продовжити адаптивний карантин до кінця літа

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. На сьогоднішньому засіданні уряду планують продовжити адаптивний карантин в Україні до 31 серпня, адже такий підхід дозволяє контролювати рівень захворюваності. Про це заявив на засіданні уряду Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

“На порядку денному планується продовження адаптивного карантину в Україні до 31 серпня. Ми всі бачимо, що такий формат і підхід до карантинних заходів дає свої результати і дозволяє нам контролювати рівень захворюваності в Україні”, - сказав Шмигаль.

За його словами, це дозволить удосконалити принципи адаптивного карантину. Він сподівається, що це дозволить зменшити навантаження на лікарні і на лікарів.

Нагадаємо, в Україні на 8:35 22 липня зафіксовано вже майже 61 тисяча випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків значно зросла проти попередньої доби - до понад 800.

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