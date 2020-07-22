Кабмін планує продовжити адаптивний карантин до кінця літа

“На порядку денному планується продовження адаптивного карантину в Україні до 31 серпня. Ми всі бачимо, що такий формат і підхід до карантинних заходів дає свої результати і дозволяє нам контролювати рівень захворюваності в Україні”, - сказав Шмигаль.

За його словами, це дозволить удосконалити принципи адаптивного карантину. Він сподівається, що це дозволить зменшити навантаження на лікарні і на лікарів.

Нагадаємо, в Україні на 8:35 22 липня зафіксовано вже майже 61 тисяча випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків значно зросла проти попередньої доби - до понад 800.



