В Україні вже майже 61 тис. випадків COVID-19, за добу - 829
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. В Україні на 8:35 22 липня зафіксовано вже майже 61 тисяча випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків значно зросла проти попередньої доби - до понад 800. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, з 60 995 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 829 інфікованих.
Внаслідок хвороби загалом у країні померли 1 534 людей, з них 16 - за останню добу.
Одужали від хвороби в країні вже 33 172, за добу - 973. Тобто, кількість одужалих за добу більша, ніж кількість захворілих - другий день поспіль.
Нагадаємо, коронавірусом у світі інфікувалися майже 15 млн осіб.