Коронавірус у світі: інфікувались майже 15 млн осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Станом на ранок середи загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 615 386. У свою чергу, одужали 8 430 911 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Всього у світі 14 894 973 осіб інфіковано.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (3 897 465), Бразилія (2 159 654), Індія (1 155 354), Росія (782 040), а також Південно-Африканська Республіка, Перу, Мексика, Чилі, Велика Британія, Іран, Пакистан, Іспанія, Саудівська Аравія та Італія.
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (141 972), Бразилії (81 487), Великій Британії (45 507), Мексиці (40 400), Італії, Франції, Іспанії та Індії. У Китаї загалом — 4,644.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 60 166 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 518 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.