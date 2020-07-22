Коронавирус в мире: инфицировались почти 15 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. По состоянию на утро среды общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 615 386. В свою очередь, выздоровели 8 430 911 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире 14 894 973 человек инфицировано.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (3 897 465), Бразилия (2 159 654), Индия (1 155 354), Россия (782 040), а также Южно-Африканская Республика, Перу, Мексика, Чили, Великобритания, Иран Пакистан, Испания, Саудовская Аравия и Италия.
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (141 972), Бразилии (81 487), Великобритании (45 507), Мексике (40 400), Италии, Франции, Испании и Индии. В Китае в целом — 4,644.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 60166 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1518 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.