В Україні вже 60 тисяч випадків COVID-19, за добу - 673
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. В Україні на 8:45 21 липня зафіксовано вже 60 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків на рівні попередньої доби - понад 600. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, з 60 166 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 673 інфікованих.
Внаслідок хвороби загалом померли 1 518 людей, з них 20 - за останню добу.
Одужали від хвороби вже 32 199, за добу - 760. Тобто, кількість одужалих за добу більша, ніж кількість захворілих.
Нагадаємо, коронавірусом у світі інфікувались майже 14,7 млн осіб, померло - понад 600 тисяч.