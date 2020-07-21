Коронавірус у світі: інфікувались майже 14,7 млн осіб, померло - понад 600 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Станом на ранок вівторка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 609 198. У свою чергу, одужали 8 227 804 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Всього у світі 14 655 405 осіб інфіковано.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (3 825 153), Бразилія (2 118 646), Індія (1 118 206), Росія (776 212), а також Південно-Африканська Республіка, Перу, Мексика, Чилі, Велика Британія, Іран, Пакистан, Іспанія, Саудівська Аравія та Італія.
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (140 957), Бразилії (80 120), Великій Британії (45 397), Мексиці (39 485), Італії, Франції та Іспанії. У Китаї загалом — 4,644.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 59 493 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 498 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.