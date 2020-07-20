В Україні майже 59,5 тис. випадків COVID-19, за добу - 651
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. В Україні на 9 годину 20 липня зафіксовано вже майже 59,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків менша, ніж днем раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, з 59 493 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 651 інфікованого.
Внаслідок хвороби загалом померли 1 498 людей, з них 13 - за останню добу.
Одужали від хвороби вже 31 439, за добу - 560.
Нагадаємо, ВООЗ зафіксувала 166 тисяч нових випадків COVID-19 у світі за добу.