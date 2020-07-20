Пандемія: ВООЗ зафіксувала 166 тисяч нових випадків COVID-19 у світі за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом у світі за добу зросла більш ніж на 166 тис., перевищивши 14 млн. Згідно з опублікованими у неділю даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кількість летальних випадків збільшилася більш ніж на 4,4 тис., перевищивши 597 тис ., передає УНН.
Станом на 11:00 за київським часом 19 липня, в світі було зареєстровано 14 043 176 інфікованих і 597 583 померлих. Інфікованих стало за добу більше на 166 735, кількість померлих збільшилася на 4 496. За день до того було виявлено 259 848 випадків зараження і 7 360 летальних випадків. Статистика ВООЗ враховує тільки офіційно підтверджені відомості про випадки зараження і смерті, що надаються державами.
Регіон Північної та Південної Америки займає перше місце за кількістю інфікованих — 7 376 748. За добу цей показник виріс на 70 377. Кількість померлих там збільшилася на 2 777 і досягла 305 285. У Європі налічуються 3 060 525 інфікованих і 206 965 померлих. За 24 години кількість інфікованих зросла на 18 195, кількість померлих збільшилася на 281.
Третю позицію за кількістю інфікованих у світі займає Південно-Східна Азія, змістивши з цього місця Східно-Середземноморський регіон. Там кількість інфікованих досягла 1 391 407, зафіксовано 33 543 летальні випадки. За добу кількість заражених збільшилася на 43 453, померли 636 осіб.
Найбільше інфікованих зареєстровано в США — 3 544 143. Далі йдуть Бразилія (2 046 328), Індія (1 077 618), Росія (771 546), ПАР (350 879), Перу (345 637), Мексика (331 298), Чилі (328 846), Велика Британія (294 070) і Іран (271 606).