Пандемія: ВООЗ зафіксувала новий антирекорд випадків COVID-19 - 259 тисяч нових хворих
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом у світі за добу зросла більш ніж на 259 тис., перевищивши 13,8 млн. Згідно з опублікованими в суботу ввечері даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кількість летальних випадків збільшилася більш ніж на 7,3 тис., перевищивши 593 тис., пише УНН.
Станом на 11:00 за київським часом 18 липня у світі був зареєстрований 13 876 441 інфікований і 593 087 померлих. Інфікованих стало за добу більше на 259 848, кількість померлих збільшилася на 7 360. За день до того було виявлено 237 743 випадки зараження і 5 682 летальні випадки. Статистика ВООЗ враховує тільки офіційно підтверджені відомості про випадки зараження і смерті, що надаються державами.
Регіон Північної та Південної Америки займає перше місце за кількістю інфікованих — 7 306 371. За добу цей показник виріс на 151 531. Кількість померлих там збільшилася на 4 653 і досягла 302 508. У Європі налічуються 3 042 330 інфікованих і 206 684 померлих. За 24 години кількість інфікованих зросла на 33 358, кількість померлих збільшилася на 1 202.
Третю позицію за кількістю інфікованих у світі займає Східно-Середземноморський регіон. Там кількість інфікованих досягла 1 360 791, зафіксовано 33 738 смертей. За добу кількість заражених збільшилася на 13 809, померли 457 осіб.
Найбільше інфікованих зареєстровано у США — 3 544 143. Далі йдуть Бразилія (2 012 151), Індія (1 038 716), Росія (765 437), Перу (341 586), яке ПАР (337 594), Чилі (326 539), Мексика (324 041), Велика Британія (293 243) і Іран (269 440).