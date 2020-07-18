Пандемія: ВООЗ зафіксувала 237 тисяч нових випадків COVID-19 у світі за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом у світі за добу зросла більш ніж на 237 тис., перевищивши 13,6 млн. Згідно з опублікованими у п’ятницю ввечері даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кількість летальних випадків збільшилася більш ніж на 5,6 тис., перевищивши 585 тис., повідомляє УНН.
Станом на 11:00 за київським часом 17 липня в світі було зареєстровано 13 616 593 інфікованих і 585 727 померлих. Інфікованих стало за добу більше на 237 743, кількість померлих збільшилася на 5 682. Статистика ВООЗ враховує тільки офіційно підтверджені відомості про випадки зараження і смерті, які надаються державами. Днем раніше за добу було виявлено 226 181 випадок зараження і 5 579 смертей.
Регіон Північної та Південної Америки займає перше місце за кількістю інфікованих — 7 154 840. За добу цей показник виріс на 137 989. Кількість померлих там збільшилася на 3 554 і досягла 297 855. У Європі налічуються 3 008 972 інфікованих і 205 482 померлих. За 24 години кількість інфікованих зросла на 21 719, кількість померлих збільшилася на 476.
Третю позицію за кількістю інфікованих у світі займає Східно-Середземноморський регіон. Там кількість інфікованих досягла 1 346 982, був зафіксований 33 281 летальний результат. За добу кількість заражених збільшилася на 15 089, померли 505 осіб.
Найбільше інфікованих зареєстровано в США — 3 472 659. Далі йдуть Бразилія (1 966 748), Індія (1 003 832), Росія (759 203), Перу (337 724), ПАР (324 221), Чилі (323 698), Мексика (317 635), Велика Британія (292 556) і Іран (267 061).