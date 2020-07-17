Пандемія: ВООЗ зафіксувала понад 226 тисяч нових інфкованих COVID-19 у світі за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом у світі за добу зросла більш ніж на 226 тисяч, перевищивши 13,3 млн. Згідно з опублікованими в четвер увечері даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кількість летальних випадків збільшилася більш ніж на 5 тисяч і склала понад 580 тисяч, пише УНН.
Станом на 11:00 за київським часом 16 липня в світі було зареєстровано 13 378 853 інфікованих і 580 045 померлих. Інфікованих стало за добу більше на 226 181, кількість померлих збільшилася на 5 579. Статистика ВООЗ враховує тільки офіційно підтверджені відомості про випадки зараження і смерті, що надаються державами. Днем раніше за добу було виявлено 185 836 випадків зараження і 4 176 летальних випадків.
Регіон Північної та Південної Америки займає перше місце за кількістю інфікованих — 7 016 851. За добу цей показник виріс на 132 700. Кількість померлих там збільшилася на 3 627 і досягла 294 301. У Європі налічуються 2 987 256 інфікованих і 205 006 померлих. За 24 години кількість інфікованих зросла на 21 183, кількість померлих збільшилася на 552.
Третю позицію за кількістю інфікованих у світі займає Східно-Середземноморський регіон. Там кількість інфікованих досягла 1 331 893, зафіксовано 32 776 смертей. За добу кількість заражених збільшилася на 14 815, померли 482 людини.
Найбільше інфікованих зареєстровано у США — 3 405 494. Далі йдуть Бразилія (1 926 824), Індія (968 876), Росія (752 797), Перу (333 867), Чилі (321 205), Мексика (311 486), ПАР (311 049), Велика Британія (291 915) і Іран (264 561).