Пандемия: ВОЗ зафиксировала свыше 226 тысяч новых инфицированных COVID-19 в мире за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 226 тысяч, превысив 13,3 млн. Согласно опубликованным в четверг вечером данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов увеличилось более чем на 5 тысяч и составило свыше 580 тысяч, пишет УНН.
По состоянию на 11:00 по киевскому времени 16 июля в мире было зарегистрировано 13 378 853 инфицированных и 580 045 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 226 181, число умерших увеличилось на 5 579. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки было выявлено 185 836 случаев заражения и 4 176 летальных исходов.
Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных — 7 016 851. За сутки этот показатель вырос на 132 700. Число умерших там увеличилось на 3 627 и достигло 294 301. В Европе насчитываются 2 987 256 заразившихся и 205 006 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 21 183, количество умерших увеличилось на 552.
Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 331 893, зафиксировано 32 776 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 14 815, умерли 482 человека.
Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 3 405 494. Далее следуют Бразилия (1 926 824), Индия (968 876), Россия (752 797), Перу (333 867), Чили (321 205), Мексика (311 486), ЮАР (311 049), Великобритания (291 915) и Иран (264 561).